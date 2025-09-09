Ungewöhnlicher Einsatz: Golfcart geht in Mariazell in Flammen auf

1 Die Feuerwehr rückte zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz aus. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Matthias Böckel Ein eher ungewöhnlicher Einsatz hat am Montagabend Feuerwehr und Polizei in Eschbronn beschäftigt: Ein Golfcart ist auf einem Feldweg im Mühlweg in Eschbronn-Mariazell in Brand geraten.







Link kopiert



Gegen 17.30 Uhr bemerkte eine 38-jährige Fahrerin während der Fahrt Rauch und Flammen an dem elektrisch betriebenen Gefährt. Sie konnte zusammen mit zwei Kindern rechtzeitig aussteigen - alle drei blieben unverletzt. Das Golfcart brannte jedoch vollständig aus, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Batterie.