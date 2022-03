1 Die Polizei nahm eine Österreicherin ohne Bleibe für eine Nacht mit auf die Wache. (Symbolfoto) Foto: Seeger

Eine Österreicherin, die ohne Hotelzimmer oder warme Kleidung zu Fuß in Sulz gestrandet ist, hatte letztendlich keine andere Möglichkeit, als bei der Polizei zu übernachten.















Sulz - Normalerweise bleiben Menschen eher kürzer als länger auf einer Polizeiwache. Insbesondere dann, wenn gegen sie ermittelt wird oder sie sich anderweitig etwas zu Schulden kommen lassen. Im jüngsten Fall hat sich aber eine 72-jährige Österreicherin in der Nacht auf Freitag notgedrungen doch eher freiwillig einen längeren Aufenthalt bei der Polizei geleistet, indem sie dort sogar übernachtete, wie die Polizei mitteilt.

Sie war am Vorabend kurz nach Mitternacht in einem Sulzer Lokal aufgeschlagen und gab an, das Grab ihres Mannes besuchen zu wollen. Da sie zu Fuß unterwegs war und offenbar auch keine Möglichkeit zum Übernachten fand, hat sich der Betreiber an die Polizei gewandt. Die Frau, die keine warme Kleidung trug und sich nicht zu helfen wusste, wurde dann mit dem Streifenwagen zur Wache gebracht, wo sie im beheizten Warteraum die restlichen Stunden verbrachte. Sie bezahlte zur frühen Morgenstunde auch anstandslos die angefallenen Gebühren, bevor sie die Wache wieder verließ.