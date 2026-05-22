Ein Sauerteig kann jahrelang genutzt werden - braucht aber gute Betreuung. Doch wer kümmert sich, wenn man in den Urlaub fährt? In Kiel bietet eine Brotbäckerei einen besonderen Service.
Kiel - Wer sein Brot regelmäßig selbst backt, kennt das Problem vielleicht: Was macht man mit dem Sauerteig während des Sommerurlaubs? Ein Kieler Bäcker verspricht nun Abhilfe. David Schöne eröffnet am Samstag in seiner Bäckerei eine Betreuungsstelle für solche Teige. Die "Kieler Nachrichten" hatten davon berichtet. "Wir eröffnen Deutschlands erstes Sauerteighotel", sagt der Norddeutsche. Trotz intensiver Suche habe er in Deutschland nichts Vergleichbares entdeckt.