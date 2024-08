Ungeschützter Sex: WHO warnt: Jugendliche benutzen deutlich seltener Kondome

2 Nach Angaben der WHO Europa greifen junge Menschen viel seltener zum Kondom gegriffen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Safer Sex scheint bei jungen Europäern aus der Mode zu geraten, auch bei deutschen Jugendlichen. Das kann weitreichende gesundheitliche Folgen haben, wie die Weltgesundheitsorganisation aufzeigt.









Kopenhagen - Die jüngere Generation in Europa greift nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor dem Sex immer seltener zum Kondom. Der Gebrauch von Kondomen sei unter sexuell aktiven Heranwachsenden seit 2014 deutlich zurückgegangen, während die Rate an ungeschütztem Sex besorgniserregend hoch sei, teilte das in Kopenhagen ansässige WHO-Regionalbüro Europa bei der Vorstellung eines neuen Berichts zu dem Thema mit. Dies setze junge Leute einem erheblichen Risiko sexuell übertragbarer Infektionskrankheiten und ungewollter Schwangerschaften aus, warnte die Organisation.