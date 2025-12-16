Ungeschlagen an der Spitze: Zweite Mannschaft des KSV Winzeln ist Bezirksliga-Meister

1 Die zweite Mannschaft des KSV Winzeln ist Meister. Foto: Martin Trik Ohne Niederlage wurde die zweite Mannschaft des KSV Winzeln Meister in der Bezirksliga und wurde dafür am Wochenende geehrt.







Mit einem hohen 28:3-Heimsieg sicherte sich die zweite Mannschaft des KSV Winzeln einen Kampftag vor Saisonende die Meisterschaft in der ARGE Bezirksliga Schwarzwald Alb Bodensee. Die KSV-Ringer blieben dabei bei 25:1-Punkten ungeschlagen und hielten den schärfsten Verfolger Singen mit drei Punkten Vorsprung auf Distanz. Die Gäste konnten lediglich den Auftaktkampf für sich entscheiden und dabei konnte Paul Reichert gegen den siegesgewohnten Filippos Moissidis nach sehr guter Leistung beim 3:15 die volle Punktzahl verhindern. Felix Beck besiegte danach Wladimir Reibert mit 8:3 (2:0) Punkten. Gregor Flaig gegen Marin Mohamad und Nils Schmid gegen Kevin Koyuncu wurden Überlegenheitssieger. Max Frei Lam Nguyen besiegte Igor Castravet mit 9:4 (2:0) Punkten und Raphael Bleicher wurde gegen Thomas Neufeld Schultersieger wie auch Fabian Fus gegen Roman Plesca. Markus Gaus und Kevin Boos bekamen die Punkte kampflos gut geschrieben.