„Ungeschickt verhandelt“: CDU-Basis in Lahr kritisiert Friedrich Merz

An der CDU-Basis in Lahr ist am Dienstag die Stimmung gegenüber Friedrich Merz und der schwarz-roten Koalition kritisch. Die Parteimitglieder kreiden dem designierten Bundeskanzler einen Wortbruch im Wahlkampf und ungeschickte Verhandlungsführung mit der SPD an.









Bei einer virtuellen Konferenz mit Vertretern der CDU-Ortsvereine im Wahlkreis Emmendingen-Lahr bekam Yannick Bury am Montag einiges zu hören. Die CDU-Mitglieder verdeutlichten ihrem Abgeordeten ihren Frust über gebrochene Wahlversprechen und mangelnde Durchsetzungskraft der Parteiführung in den Koalitionsverhandlungen. Bury – der an den Gesprächen mit der SPD in Berlin nicht beteiligt ist – zeigte nach Informationen unserer Redaktion Verständnis für den Unmut der Basis, meinte aber auch, dass noch nichts verloren sei, die Verhandlungen ja noch im Gange seien.