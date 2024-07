Tote Frau am Bodensee gefunden

1 Die leblose Frau wurde von einem Zeugen auf einem Ufergrundstück gefunden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Eine zuvor als vermisst gemeldete 70-Jährige wird am Bodensee tot gefunden. Vieles ist noch unklar.









Am Bodensee ist die Leiche einer 70 Jahre alten Frau gefunden worden. Die Polizei geht in dem Fall von einer Straftat aus, wie ein Sprecher sagte. Ein Zeuge habe die leblose Frau am Montagabend auf einem Ufergrundstück zwischen Nonnenhorn (Bayern) und Kressbronn (Baden-Württemberg) gefunden.