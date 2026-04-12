Der Tabellenzweite gewinnt auswärts gegen den ESV Südstern Singen mit 1:3. Nun richtet Trainer Sascha Schröder den Blick auf das Pokalspiel gegen den Bahlinger SC.
Verbandsliga: ESV Südstern Singen – SC Lahr 1:3 (1:2). Die Kicker von der Dammenmühle können aufatmen. Nach der Niederlage in der vergangenen Woche gegen den SV Laufenburg gelingt es ihnen, beim Auswärtsspiel in Singen wieder drei Punkte einzufahren. „Das tut richtig gut nach unserer kleinen Ergebniskrise. Auggen hat richtig Druck auf uns gemacht, da hilft der Sieg in Singen natürlich“, erzählt SC-Trainer Sascha Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion. Konstantin Fries – der Kapitän der Lahrer – erzielte in der 13. Spielminute per Elfmeter das 1:0 für die Gäste, „das war ein richtiger Dosenöffner für uns“, stellt Schröder klar.