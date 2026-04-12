Verbandsliga: ESV Südstern Singen – SC Lahr 1:3 (1:2). Die Kicker von der Dammenmühle können aufatmen. Nach der Niederlage in der vergangenen Woche gegen den SV Laufenburg gelingt es ihnen, beim Auswärtsspiel in Singen wieder drei Punkte einzufahren. „Das tut richtig gut nach unserer kleinen Ergebniskrise. Auggen hat richtig Druck auf uns gemacht, da hilft der Sieg in Singen natürlich“, erzählt SC-Trainer Sascha Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion. Konstantin Fries – der Kapitän der Lahrer – erzielte in der 13. Spielminute per Elfmeter das 1:0 für die Gäste, „das war ein richtiger Dosenöffner für uns“, stellt Schröder klar.

Mick Keita erhöhte den Vorsprung der Mannschaft von Trainer Sascha Schröder nach 20 Minuten auf 2:0. Nedzad Plavci traf noch in der erste Hälfte zum Anschlusstreffer zugunsten des ESV Südstern Singen (37.). „Das war eigentlich die einzige große Chance, die sie hatten. Diese haben sie auch genutzt“, blickt der SC-Coach zurück.

Die Chancenverwertung ist der einzige Kritikpunkt von Trainer Sascha Schröder

Mit einem Wechsel – Larsen Naletilic kam für Dennis Häußermann – starteten die Gäste in den zweiten Durchgang. „Das war eine Vorsichtsmaßnahme, bei ihm hat es im Oberschenkel gezwickt“, begründet Schröder die Auswechslung. Mick Keita schnürte in der 54. Spielminute seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:1, bei diesem Spielstand blieb es auch.

„Mick ist mit seiner Dynamik und Torgefährlichkeit sehr wichtig für unser Spiel. Er hatte eine kleine Durststrecke, jetzt ist er aber wieder gut drauf. Er hätte aber durchaus noch häufiger treffen können“, lobte der Coach seinen Offensivspieler – und sprach gleichzeitig das aus seiner Sicht größte Manko an: die Chancenverwertung seiner Schützlinge. „Wir haben unser altes Gesicht zeigt und einen hochverdienten Auswärtssieg eingefahren. Dennoch hätten wir auch 6:1 oder 7:1 gewinnen können. Ich bin aber auch froh, dass wir uns so viele Chancen herausgespielt haben“, macht Schröder deutlich.

Nun steht mit dem Halbfinale im Verbandspokal daheim gegen den Regionalligisten Bahlinger SC (Mittwoch, 17.30 Uhr) der nächste Kracher an. „Es fühlt sich an wie David gegen Goliath“, ordnet es der SC-Coach ein. Dieser hat eine besondere Verbindung zum BSC, da er drei Jahre als Co-Trainer in Bahlingen gearbeitet hat, „daher kenne ich den Verein in-und auswendig, das Spiel wird für mich speziell sein“, verrät Schröder.

Das Spiel gegen den BSC ist ein absoluter Höhepunkt

Wie sehen die Chancen gegen Bahlingen aus? „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber wir sind realistisch und wissen, dass es sehr schwierig wird“, weiß der Trainer der Lahrer. Das Spiel sei natürlich ein absolutes Highlight, aber man dürfe auch das wichtige Spiel gegen Auggen nicht außer Acht lassen. „Das wird eine spannende Aufgabe, denn wir müssen darauf schauen, dass der Leistungsabfall nach dem Pokalspiel nicht zu groß sein wird“, warnt Schröder.

Die englische Woche des SCL wartet mit zwei Topspielen auf

Die sogenannte „Crunchtime“ stehe nun an, „in zwei bis drei Wochen wissen wir, wo wir stehen“, betont der SC-Coach. Der Sieg gegen den ESV Südstern Singen helfe, mit Schwung in die englische Woche zu gehen. Zudem seien abgesehen von Häußermann keine Blessuren im Kader des SCL zu verzeichnen, freut sich Schröder abschließend. SC Lahr: Sokolov: Stopp, Zehnle, Fries (79. Gießler), Bandle, Bross (86. Elenschläger), Häußermann (46. Naletilic), Allgaier, Kalt (67. Wirth), Gutjahr, Keita (83. Schumacher). Tore: 0:1 Fries (13.), 0:2 Keita (20.), 1:2 Plavci (37.), 1:3 Keita (54.).

Teningen stolpert

FC Teningen, der Spitzenreiter der Verbandsliga, hat im Spiel gegen den SC Pfullendorf Punkte liegen lassen. Bei der Begegnung am Samstagnachmittag kam die Gästemannschaft nicht über ein 3:3 hinaus. Der Primus bleibt mit 56 Punkten Tabellenerster. Durch den Sieg des SC Lahr gegen den ESV Südstern Singen konnten die Kicker von der Dammenmühle jedoch den Abstand von sieben auf fünf Punkte reduzieren. Sie stehen mit 51 Punkten auch weiterhin auf dem zweiten Platz. Der FC Auggen bleibt nach dem Sieg gegen den SV Niederschopfheim mit 49 Punkten als Tabellendritter an Lahr dran.