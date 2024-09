Ungarische Partnerstadt von Hechingen: Polizisten aus Hódmezövásárhely sind zu Gast

1 Bürgermeister Philipp Hahn lud die ungarischen Gäste zu einem Weißwurstfrühstück ins Rathaus ein. Foto: Jauch

Acht Polizisten aus der Partnerstadt Hódmezövásárhely nehmen an einem umfangreichen Programm in Hechingen teil.









Der Austausch zwischen den Polizeirevieren von Hechingen und Hódmezövásárhely bildet das Rückgrat der deutsch-ungarischen Städtepartnerschaft, so heißt es in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung. Seit 1996 besuchen Polizeibeamte im jährlichen Wechsel die Kollegen in der Partnerstadt. Anfänglich hatten die deutschen Ordnungshüter die 1300 Kilometer noch mit dem Fahrrad zurückgelegt, heute sind Auto und Flugzeug angesagt.