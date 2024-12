Ex-Balinger beim TVB Stuttgart Jens Bürkle (vorerst) zurück an der Seitenlinie

In Jens Bürkles Leben hat sich in den vergangenen Monaten viel bewegt. Im Sommer nahm der langjährige Cheftrainer des HBW Balingen-Weilstetten seine neue Tätigkeit beim TVB Stuttgart auf – inzwischen steht er doch wieder an der Seitenlinie. Gemeinsam mit seinen Kollegen stemmt er sich gegen den drohenden Abstieg aus der Handball-Bundesliga.