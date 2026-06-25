Unfassbare Szenen in Kehl: 54-Jähriger schießt mehrfach mit Pistole um sich – mindestens ein Verletzter

Mehrfach soll ein Mann am Dienstagabend in Kehl eine scharfe Waffe abgefeuert haben. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Ihren Anfang nahmen die schlimmen Ereignisse gegen 20 Uhr in einer Gaststätte in der Kinzigstraße. Hier solle der Mann im Laufe einer Diskussion aufgestanden sein und unvermittelt eine Pistole gezogen haben, berichtet die Polizei.

Schuss in die Wand

Er gab einen Schuss in eine Wand ab, wodurch einer der insgesamt fünf anwesenden anderen Gäste ein Knalltrauma erlitt. Zeugen gelang es anschließend, den 54-Jährigen aus dem Lokal zu bugsieren.

Auf ein Fahrzeug gefeuert

Doch es sollte nicht sein letzter Auftritt an diesem Abend in der Stadt gewesen sein. Rund zwei Stunden später tauchte der Schütze an der Kreuzung Kinzig- und Marktstraße auf, wo er nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler mindestens einmal in die Luft und ein weiteres Mal auf ein geparktes Fahrzeug schoss.

Bundespolizei stellt Verdächtigen

Zeugen alarmierten die Polizei, die den Tatort sicherten und eine weiträumige Fahndung einleiteten. Kurz vor 23 Uhr wurde der Tatverdächtige von Beamten der Bundespolizei an der Tramhaltestelle am Kehler Bahnhof gestellt.

1,5 Promille Alkohol im Blut

Bei der Durchsuchung wurde laut der Mitteilung die scharfe Schusswaffe samt Magazin und weiteren Patronen sichergestellt. Zudem zeigte sich: Der Mann war betrunken, hatte einen Promillewert von 1,5. Er wurde festgenommen.

Drei Patronenhülsen am Tatort gefunden

Noch am Dienstagabend sicherten Beamte des Polizeireviers Kehl und des Kriminaldauerdienstes Spuren. Dabei wurden drei Patronenhülsen gefunden. Tags darauf wurde das beschossene Fahrzeug untersucht.

Haftbefehl wurde erlassen

Beamte der Kripo führten den 54-Jährigen am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin vor. Sie erließ auf Antrag der Offenburger Staatsanwaltschaft aufgrund drohender Fluchtgefahr Haftbefehl wegen des Verdachts der Bedrohung, der Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthaltes.

Türke wohnt in Frankreich

Der in Frankreich wohnhafte 54-jährige türkische Staatsangehörige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.