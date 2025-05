Unfassbar dreiste Tat in Lahr: Dieb fährt mit Luxus-E-Bike aus dem Laden

Ein junger, sportlicher Mann betritt das Geschäft. Interessiert betrachtet er die akkurat in Reihen aufgestellten Fahrräder, legt beim ein oder anderen auch an Hand. Im Hintergrund sind Mitarbeiter im Kundengespräch zu sehen, einer geht sogar auf den vermeintlichen Kunden zu, wird von diesem aber augenscheinlich weggeschickt. Dann die aberwitzige Szene: Der Mann greift sich ein Rad, manövriert es an den nebenstehenden vorbei, setzt sich drauf – und fährt durch die offene Ladentür ins Freie.

Diese Bilder hat die Überwachungskamera von Kollmer Bikes am Dienstagnachmittag zwischen 14.51 und 15.01 Uhr eingefangen. Inhaber Markus Kollmer ist auch am Tag danach der Schock noch anzuhören: „Diese Tat ist an Dreistigkeit ist nicht zu überbieten“ – und sei im negativen Sinne einmalig. Seit das Lahrer Traditionsunternehmen vor 30 Jahren an den Standort in der Breisgaustraße in Mietersheim gezogen ist, habe es einen Einbruch gegeben, bei dem „drei, vier Räder“ gestohlen worden seien. Nachts, im Verborgenen. Der aktuelle Diebstahl ist von ganz anderer Dimension. Am helllichten Tag begangen, offenbar ohne jegliche Angst, erwischt zu werden.

Rad hat einen Wert von 7300 Euro

Stattliche 7300 Euro ist das E-Bike wert, auf dem der Verbrecher davongebraust ist, berichtet der geschädigte Radhändler, der davon ausgeht, dass die hochpreisige Beute kein Zufall war: „Auch das Verhalten, immer den Kopf gesenkt, deutet darauf hin, dass er so etwas nicht zum ersten Mal gemacht hat.“

Wenige Worte mit osteuropäischem Akzent

Und doch hat der dreiste Ganove, der laut Kollmer nur wenige Worte mit gebrochenem osteuropäischen Akzent gesprochen hat, einen Fehler gemacht: Er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass vor dem Laden eine weitere Kamera hängt. Die liefert gute Bilder von dem auffallend jugendlich aussehenden Täter, der mit schwarzen Schuhen einer blauen, an den Knien zerrissenen Jeans, einem beigefarbenen Shirt sowie einer lila Jacke bekleidet war.

Lahrer Polizei sucht Zeugen

Die Aufnahmen hat Markus Kollmer noch am Dienstag der Polizei ausgehändigt. Die sucht nun nach Zeugen: Wer Hinweise zu dem Unbekannten oder dem gestohlen schwarzen Rad der Marke KTM geben kann, soll sich unter Telefon 07821/27 70 bei den Ermittlern des Lahrer Reviers melden.