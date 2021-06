72-Jährige stirbt in Dauchingen Leiche bei Wohnungsbrand entdeckt – Kripo ermittelt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Dauchingen ist am Dienstagnachmittag die Leiche einer 72-Jährigen gefunden worden. Die Umstände des Todes waren zunächst mysteriös. Ihr Sohn und ihr Mann wurden bei dem Feuer verletzt.