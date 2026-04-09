Unfallursache unklar: 70 jähriger Autofahrer kommt bei Breisach von der Fahrbahn ab und stirbt

Ein 70 jähriger Autofahrer hat am vergangenen Donnerstag die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Fahrer kam in einem Garten zum Stehen.

Ein Pkw-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei Breisach am vergangenen Donnerstag gestorben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 70-Jährige gegen 10.45 Uhr auf der B 31 von Breisach kommend in östliche Richtung gefahren. Etwa auf Höhe der Abzweigung L 104, kurz vor Hochstetten, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und kam im Garten eines Wohnhauses zum Stehen.

Der Mann ist laut Polizeiangaben kurz darauf gestorben. Ob der Unfall für den Tod des Pkw-Fahrers ursächlich war oder möglicherweise eine medizinische Ursache zugrunde liegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.