Ein 79-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der L 180 zwischen Donaueschingen und Wolterdingen am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen.

Der Tiguan-Fahrer befuhr gegen 10 Uhr die L 180 aus Richtung Donaueschingen kommend in Richtung Wolterdingen. Noch vor der dortigen Linkskurve kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Zur Unfallaufnahme und anschließenden Räumung war die L 180 für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Umleitungen waren eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Im Einsatz waren neben der Polizei, die Feuerwehr, Rettungskräfte mit Notarzt und die Straßenmeisterei.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.