Unfalltod von Jota: DFB-Team reagiert mit Bestürzung auf Tod von Diogo Jota

Im Juni gehörte Diogo Jota zu Portugals Nationalmannschaft, die Deutschland in der Nations League besiegte. Der DFB reagiert bestürzt auf den Tod des Fußball-Profis.

Frankfurt/Main - Nach dem Unfall-Tod von Portugals Fußballstar Diogo Jota und dessen Bruder hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre tiefe Anteilnahme ausgedrückt. "Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen, dem FC Liverpool und dem portugiesischen Fußballverband", hieß es auf dem Account der DFB-Elf bei X.

Ergänzt wurde der Post mit den portugiesischen Worten "Os nossos sentimentos" (Unser Mitgefühl), einer weißen Taube und einem schwarzen Herz. Auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zeigte sich in einem Beitrag bei Instagram erschüttert und drückte den Angehörigen ihr Beileid aus. Liverpool-Profi Diogo Jota (28) und sein Bruder André Silva (25) waren am frühen Donnerstagmorgen bei einem Autounfall in Spanien gestorben.

Diogo Jota hatte im Juni mit Portugals Nationalteam in München die Nations League gewonnen. Auch beim 2:1 im Halbfinale gegen Deutschland spielte er für sein Heimatland. Beim FC Liverpool gewann er unter dem deutschen Trainer Jürgen Klopp 2022 den englischen Pokal. In diesem Jahr holte er mit den Reds den englischen Meistertitel. Diogo Jota hinterlässt seine Frau Rute Cardoso, die er erst vor wenigen Tagen geheiratet hatte, und drei Kinder.