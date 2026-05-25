Unfallstatistik in Balingen: Zwei tödliche Unfälle im Jahr 2025 – E-Scooter sorgen für Ärger

Die Polizei hat dem Gemeinderat Zahlen zu den Verkehrsunfällen in Balingen vorgelegt. Peter Seifert nahm dies zum Anlass, um auf einige E-Roller-Fahrer zu schimpfen.
Knapp 1100 Unfälle hat die Polizei im Jahr 2025 in der Eyachstadt Balingen aufgenommen. Rund 90 Prozent der Unfälle, also der Großteil, zogen ausschließlich Sachschäden nach sich. Bei den verbleibenden 107 Vorfällen kamen Personen zu Schaden. Diese und weitere Zahlen rund um Vorfälle im Straßenverkehr präsentierte die Balinger Revierleiterin Sarah Bizer jüngst dem Gemeinderat.