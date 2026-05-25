Unfallstatistik in Balingen: Zwei tödliche Unfälle im Jahr 2025 – E-Scooter sorgen für Ärger

Die Polizei hat dem Gemeinderat Zahlen zu den Verkehrsunfällen in Balingen vorgelegt. Peter Seifert nahm dies zum Anlass, um auf einige E-Roller-Fahrer zu schimpfen.

Knapp 1100 Unfälle hat die Polizei im Jahr 2025 in der Eyachstadt Balingen aufgenommen. Rund 90 Prozent der Unfälle, also der Großteil, zogen ausschließlich Sachschäden nach sich. Bei den verbleibenden 107 Vorfällen kamen Personen zu Schaden. Diese und weitere Zahlen rund um Vorfälle im Straßenverkehr präsentierte die Balinger Revierleiterin Sarah Bizer jüngst dem Gemeinderat.

Laut der Verkehrsunfallstatistik handelte es sich in den meisten Fällen um Leichtverletzte. Allerdings gab es im vergangenen Jahr auch zwei Todesopfer durch Verkehrsunfälle in Balingen zu beklagen. „Im April vergangenen Jahres verlor ein 40-jähriger Mann sein Leben bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 463 zwischen Balingen und Albstadt“, blickte Revierleiterin Bizer zurück.

22-Jähriger tödlich verunglückt

Beim anderen Todesopfer aus dem vergangenen Jahr handelte es sich um einen 22-jährigen Autofahrer, der im Oktober zwischen Zillhausen und Streichen frontal gegen einen Baum geprallt ist. Bei beiden Vorfällen wurden weitere Beteiligte teils schwer verletzt.

Zudem hat die Polizei im vergangenen Jahr einen sogenannten Unfallschwerpunkt ausgemacht. Demnach krachte es auffällig oft an der Kreuzung Schillerstraße und Steinachstraße in der Kernstadt.

Ein Unfallschwerpunkt in Balingen: die Kreuzung Schillerstraße/Steinachstraße Foto: Eyckeler

Bereits seit einigen Wochen kracht es immer wieder im übertragenen Sinne zwischen Gemeinderatsmitglied Peter Seifert (Grüne) und E-Scooter-Fahrern, die laut seinen Angaben immer wieder verbotenerweise über den Bahnhofsvorplatz sowie Gehwege brettern und Fußgänger gefährden.

Bereits in der Vergangenheit äußerte Seifert in diversen Gremien mehrfach seinen Unmut. Diesen bekam nun Revierleiterin Bizer ebenfalls zu spüren. „Ich bekomme so langsam das Kotzen. Immer wieder weise ich auf diese Fälle hin, aber es passiert nichts“, redete sich Seifert in Rage.

Seine Forderung: eine klare Durchsetzung des Nutzungsverbots auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen. Er beobachte immer wieder, wie E-Scooter-Fahrer über den Platz fuhren und dann auf den nächsten Gehweg wechselten. „Es muss jetzt etwas passieren.“ Rein theoretisch drohen bei Verstößen dieser Art Bußgelder in Höhe von 15 Euro.

Fokus liegt auf Trunkenheitsfahrten

Revierleiterin Bizer entgegnete auf die Wutrede: „Von den 1095 erfassten Unfällen im vergangenen Jahr waren acht mit Beteiligung von E-Scootern, also ein verschwindend geringer Anteil.“ Dennoch kontrolliere die Polizei im Rahmen der Bestreifung auch diese Verkehrsteilnehmer, sagte Bizer.

Allerdings liege der Fokus der Kontrollen hauptsächlich auf Trunkenheits- oder Drogenfahrten, „da wir es vor allem mit solchen Fällen zu tun haben“, erläutert Bizer, die gleichzeitig auf einen unangenehmen Umstand hinweist, wenn es um die Verfolgung solcher E-Scooter geht.

„Die E-Roller haben den Vorteil, dass sie schnell und mobil um Leitpfosten fahren und verschwinden können. Da kommen wir mit dem Streifenwagen einfach nicht hinterher“, räumt die Leiterin ein.

Beim Polizeipräsidium Reutlingen haben wir nach einer Auswertung der Delikte im Zusammenhang mit den E-Rollern gebeten, aber folgende Antwort erhalten: „Verkehrsdelikte oder Verkehrsordnungswidrigkeiten werden bei uns nicht statistisch erfasst, weshalb wir leider hierzu leider keine Zahlen zur Verfügung haben.“

Überwachung ständiger Bestandteil

Generell bestätigt die Pressesprecherin in Reutlingen jedoch, „dass auch die Überwachung der E-Scooterfahrer ein ständiger Bestandteil unserer polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit darstellt. Wie in allen Städten und Gemeinden in unserem Präsidiumsbereich stellen wir auch in Balingen immer wieder entsprechende Verkehrsverstöße fest.“ Darunter seien etwa Handyverstöße, Alkohol- und Betäubungsmittelverstöße und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Und wie blickt die Stadtverwaltung auf diese Lage? „Seit der Zulassung im Jahr 2019 ist die Anzahl der E-Scooter, insbesondere durch Leihanbieter, in deutschen Großstädten massiv gestiegen“, heißt es aus dem Rathaus. Auch in Balingen beobachtet die Verwaltung eine Zunahme dieser Fahrzeuge, „wenn auch nicht im vergleichbaren Ausmaß“. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt laut Stadt durch die Polizei.