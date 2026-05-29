Unfallstatistik für 2025: So oft krachte es in und um St. Georgen

Wie sicher ist der St. Georgener Verkehr? Die Statistik der Polizei zeigt, wie viele Unfälle 2025 in und um die Bergstadt passierten – und aus welchen Gründen.
Mittlerweile ist es wieder komplett, das Schaufenster des Autohauses Storz an der Bundesstraße 33 in St. Georgen. Doch das ist noch nicht allzu lange der Fall – viele Monate ersetzte Sperrholz einen Teil des Glases. Der Grund dafür liegt mittlerweile etwa ein Jahr zurück: So lange nämlich ist es her, dass eine Jugendliche im Auto ihres Vaters vor einer Polizeikontrolle flüchtete – und ihre Fahrt genau hier beendete, mit einem Crash ins Schaufenster des Autohauses. Die 15-jährige Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei ging nach dem Unfall von mehr als einer Viertelmillion Euro Sachschaden aus.