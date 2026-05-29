Unfallstatistik für 2025: So oft krachte es in und um St. Georgen

Wie sicher ist der St. Georgener Verkehr? Die Statistik der Polizei zeigt, wie viele Unfälle 2025 in und um die Bergstadt passierten – und aus welchen Gründen.

Mittlerweile ist es wieder komplett, das Schaufenster des Autohauses Storz an der Bundesstraße 33 in St. Georgen. Doch das ist noch nicht allzu lange der Fall – viele Monate ersetzte Sperrholz einen Teil des Glases. Der Grund dafür liegt mittlerweile etwa ein Jahr zurück: So lange nämlich ist es her, dass eine Jugendliche im Auto ihres Vaters vor einer Polizeikontrolle flüchtete – und ihre Fahrt genau hier beendete, mit einem Crash ins Schaufenster des Autohauses. Die 15-jährige Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei ging nach dem Unfall von mehr als einer Viertelmillion Euro Sachschaden aus.

Es ist sicherlich der Unfall, der als der spektakulärste in der St. Georgener Polizei-Statistik für 2025 gelten darf. Der einzige ist er aber längst nicht, wie ein Blick ins Zahlenwerk zeigt, das Nicole Minge, Leiterin des St. Georgener Polizeireviers, kürzlich im Gemeinderat vorstellte.

308 Verkehrsunfälle registrierte die Polizei im vergangenen Jahr insgesamt auf dem Gebiet der Stadt St. Georgen. In 169 Fällen verhängte die Polizei dabei ein Verwarnungsgeld, wie aus der Statistik hervorgeht.

Bei 108 Unfällen entstand Sachschaden, bei 31 kamen Menschen zu Schaden. 27 Unfälle mit Leichtverletzten und vier mit Schwerverletzten zählte die Polizei im vergangenen Jahr in und um St. Georgen. Ein Todesopfer forderte der Straßenverkehr 2025 nicht – ganz im Gegensatz zu 2024, als eine Person bei einem Unfall in St. Georgen ums Leben kam. Damals wurden 38 Personen bei Unfällen leicht verletzt und sieben Personen schwer.

Ein Todesopfer im Revierbereich

Im gesamten Revierbereich, der auch noch Königsfeld, Unterkirnach, Furtwangen, Vöhrenbach, Gütenbach, Triberg, Schonach und Schönwald umfasst, waren es alles in allem 916 Unfälle. Bei 311 von ihnen entstand Sachschaden, bei 95 wurden Personen verletzt.

74 Unfälle mit Leichtverletzten, 20 mit Schwerverletzten und einen tödlichen Unfall weist die revierweite Statistik für 2025 aus. 2024 zählte die Polizei im gleichen geografischen Bereich 114 Leichtverletzte, 31 Schwerverletzte und zwei Tote.

Wer ist an Unfällen beteiligt?

Senioren waren an 41 Unfällen in St. Georgen beteiligt, im gesamten Revierbereich an 106 Unfällen. Etwas kleiner ist jeweils die Zahl der Unfälle, in die junge Erwachsene verwickelt waren: 27 waren es im Stadtgebiet, 80 im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers St. Georgen.

Vergleichsweise niedrig ist die Zahl der Unfälle mit Motor- und Fahrrädern: In St. Georgen waren es 2025 jeweils sieben, an denen diese Fahrzeugtypen beteiligt waren. Im Revierbereich registrierte die Polizei 25 Unfälle mit Motorrädern und 19 mit Fahrrädern. Mit Unfällen, in die Elektro-Kleinfahrzeuge wie E-Scooter verwickelt waren, hatte es das Revier St. Georgen im vergangenen Jahr gar nicht zu tun.

Was sind Unfallursachen?

Zu hohe Geschwindigkeit verursachte im gesamten Revierbereich mit Abstand die meisten Unfälle – nämlich 91. Dahinter folgen laut Polizei-Statistik die Unfallursachen Vorfahrt mit 46 Fällen und Abbiegen oder Wenden mit 43 Fällen. Eine geringere Rolle spielen demzufolge Ablenkung, Überholen, zu geringer Abstand und beeinträchtigte Verkehrstüchtigkeit.

Im Wesentlichen spiegelt sich dieser Trend auch in St. Georgen wider. Auch hier sind Geschwindigkeit, Vorfahrt sowie Abbiegen oder Wenden die häufigsten Unfallursachen. Allerdings sticht die Geschwindigkeit mit 19 Unfällen längst nicht so stark hervor wie im gesamten Revierbereich. Probleme im Bereich Vorfahrt sorgten für 18 Unfälle, beim Abbiegen oder Wenden passierten 14 Unfälle.