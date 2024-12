Unfallschwerpunkt: Ein Stoppschild in Nagold und seine Folgen

1 An der Auffahrt auf die L362 kracht es öfters. Foto: Thomas Fritsch

Die Sache klingt kurios: Führt ein Stoppschild in Nagold zu vermehrten Unfällen? Durchaus möglich. Denn nicht jeder Autofahrer rechnet damit, dass der Vorausfahrende wirklich stoppt. Und dann kann es krachen.









Eigentlich gibt es kein Verkehrszeichen, das in seiner Aussagekraft deutlicher ist. „STOP“ steht ja sogar auf dem roten Schild mehr als deutlich geschrieben – übrigens mit nur einem „P“, weil in der internationalen, englischen Version. Und doch tun sich je nach Standort, manche schwer damit, sich immer an die Stopp-Regel zu halten – vor allem, wenn weit und breit auf der Straße, in die eingebogen werden soll, kein Fahrzeug in Sicht ist.