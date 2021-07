1 Der Sturz des Eingangs und der äußere Stützpfeiler das städtischen Gebäudes wurden durch den Aufprall um rund zehn Zentimeter versetzt. Die Feuerwehr hatte sich in der Nacht zum Montag per Drehleiter ein Bild gemacht. Foto: Wegner

Keine weiteren Erkenntnisse hat die Polizei hinsichtlich der Ursache eines Unfalls, bei dem am späten Sonntagabend das städtische Gebäude am Tunnelausgang beschädigt wurde, in dem mehrere Hilfsorganisationen ihren Sitz haben und im Dachgeschoss eine größere Familie lebt. Dies werde, so ein Sprecher der Polizeidirektion Konstanz, auch nicht weiter ermittelt, da die Beteiligten nur leicht verletzt worden seien.

Schramberg - Es werde zwar immer dann, wenn, wie in diesem Fall eine weitere Person verletzt werde, eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben, doch meist würden Mitfahrende nicht gegen den Fahrer aktiv, so dass es in solchen Fällen oft nur ein Bußgeld gegen den Fahrer gebe.

Der Fahrer selbst habe keine weiteren Angaben zum Unfallhergang gemacht habe – und müsse dies auch nicht. Alkohol und Drogen seien nicht im Spiel gewesen. Dass der 18-jährige Fahranfänger deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei, müsse nicht sein, "schon bei 50 oder 60" könnten anderthalb Tonnen Autogewicht eine solche Beschädigung verursachen. Und in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abzukommen spreche eher von Unachtsamkeit oder Ablenkung, weiß der Beamte aus Erfahrung. Aber genau sagen könne man es in diesem Fall nicht, so lange es keine weiteren Zeugen gebe.

Fehlende Wertschätzung kritisiert

"Kiloweise Lebensmittel für die Biotonne" befürchtet Elisabeth Spöttle in den Kühlschränken der Schramberger Tafel, die deswegen, weil der Strom abgeschaltet werden musste, verdorben seien. Sie wusste am Dienstag immer noch nicht, ob sie am Mittwoch neue Waren für Bedürftige im Zentrallager der Tafeln in Singen abholen kann oder nicht. "Die Stadt hat mich nicht informiert, ich musste immer selbst anfragen", kritisiert sie "fehlende Wertschätzung". Und entgegen der Aussage des städtischen Fachbereichsleiters Recht und Sicherheit vom Montag habe ihre Ansprechpartnerin Susanne Gwosch ihr noch keine Freigabe für die Öffnung am Freitag erteilen können, da die Gasleitung noch geprüft werden müsse, habe sie am Dienstag allerdings erst auf Nachfrage erfahren.

Von daher hing Spöttle "etwas in den Seilen", da sie die Warenbestellung mit frischen Produkten in so einem Fall ja rechtzeitig absagen müsse. Und die Kühlschränke hätten bislang auch wegen des Betretungsverbots nicht ausgeräumt werden können – das müsse sie ja auch mit ehrenamtlichen Helfern bewerkstelligen, gibt sie zu bedenken.