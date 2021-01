Unfallhergang unklar 41-Jähriger stirbt bei Frontalcrash nahe Sulz

Ein 37-Jähriger geriet gegen 16 Uhr auf der L 424 Höhe Schotterwerk Kaltenbach mit seinem Renault in den Gegenverkehr. Dort prallte der Renault mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammen. Der

41-jährige Fahrer des Suzuki wurde beim Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt, lebensgefährlich verletzt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Zeugen gesucht