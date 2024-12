Unfallfolgen: Brasiliens Präsident nach Hirnblutung im Krankenhaus

1 Brasiliens Präsident liegt nach einer Hirnblutung im Krankenhaus. (Archivbild) Foto: Santiago Mazzarovich/dpa

Im Oktober hatte der brasilianische Staatschef wegen einer Kopfverletzung seine Teilnahme am Brics-Gipfel abgesagt. Nun landete er auf der Intensivstation.









São Paulo - Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva liegt nach einer Hirnblutung im Krankenhaus. Der 79-Jährige sei am Montagabend wegen Kopfschmerzen im Hospital Sírio-Libanês in der Hauptstadt Brasília untersucht worden, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit. Eine Magnetresonanztomographie habe die Hirnblutung aufgezeigt, eine Folge seines Unfalls vom 19. Oktober.