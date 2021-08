Bei einem Unfall mit Fahrerflucht sind am Freitag rund 6000 Euro Sachschaden entstanden.

Oberndorf-Marschalkenzimmern - Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 62-Jährige mit VW auf der L413 von Marschalkenzimmern in Richtung Hochmössingen. Dabei kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden silbernen BMW. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter.

Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.