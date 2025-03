Peterzeller Brücke Endlich wieder freie Fahrt in Villingen

Die marode Brücke in der Peterzeller Straße ist Geschichte – zumindest vorübergehend. In nur drei Monaten wurde eine Behelfsbrücke errichtet, die den Verkehr in der Doppelstadt für ein Jahr entlasten soll. Doch was passiert danach?