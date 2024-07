Unfallflucht in Sulz

1 Nachdem er ein geparktes Auto in Sulz mit seinem Wagen gerammt hatte, ist ein Unbekannter einfach abgehauen. (Symbolbild) Foto: gnepphoto/Shutterstock/gnepphoto/Shutterstock

Am Dienstag kam es in Sulz zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Mithilfe.









Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 8 und 19.15 Uhr, ist ein Unbekannter nach Angaben der Polizei in der Jahnstraße gegen einen dort abgestellten Opel Insignia gefahren und hat an diesem rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet.