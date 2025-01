1 In Schramberg kam es zu einer Unfallflucht. (Symbolbild) Foto: gnepphoto/Shutterstock/gnepphoto/Shutterstock

In Schramberg kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht.









Link kopiert



Am Dienstagvormittag, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 13.30 Uhr, hat laut Angaben der Polizei ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht in Schramberg auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schramberger Straße oder auf den Parkplätzen einer Bäckerei in der Bahnhofstraße verursacht.