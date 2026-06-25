Unfallflucht in Schiltach: Unbekannter beschädigt Toyota und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in Schiltach einen geparkten Toyota beschädigt, der Verursacher fuhr davon. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwoch auf dem Zimmerplatz in Schiltach einen geparkten Toyota Yaris beschädigt.
Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 14 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern.
Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07422/27010 zu melden.