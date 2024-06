Mehrere hundert Euro Schaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Predigerstraße auf Höhe der Straße „An der Halde“ zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, verursacht.

Der Unbekannte streifte ein auf Höhe der Hausnummern 32 am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil der Marke Carado und beschädigte dieses an der linken Fahrzeugseite, so die Polizei. Ohne sich um eine Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend einfach davon.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 0741/47 70, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.