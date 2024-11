Unfallflucht in Rottweil

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Gentsch

In Rottweil ist ein Renault Twingo beschädigt worden. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht.









Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag in der Brugger Straße auf Höhe der Hausnummer 80. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Renault am rechten hinteren Fahrzeugheck und fuhr anschließend davon, ohne den Schaden zu melden.