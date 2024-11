Unfallflucht in Rottweil: Audifahrer schrammt an Ford Fiesta vorbei

1 Auf mehrere hundert Euro schätzt die Polizei den Schaden am Ford Fiesta. Foto: jcomp – Freepik

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Audis, der am Freitagnachmittag in der Rottweiler Königstraße zu knapp an einem Ford Fiesta vorbeigefahren ist.









Auf der Königstraße ist es am Freitag gegen 15 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Die 20-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford Fiesta war dort in Richtung Hochbrücktorstraße unterwegs und wollte laut Polizeibericht auf Höhe von Haus 37 nach rechts auf die Parkflächen eines Imbisses fahren. Weil dort Fußgänger den Gehweg passierten, musste die Frau auf der Straße anhalten. Ein grauer Audi fuhr links an dem stehenden Ford vorbei, streift dabei ab am hinteren linken Kotflügel des Fords entlang. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Bei dem Autofahrer soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren handeln. Seine Beifahrerin war blond und im ähnlichen Alter. Zeugenhinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.