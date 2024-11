Unfallflucht in Rottweil: Am beschädigten BMW nur eine britische Handynummer hinterlassen

1 Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei (Symbolbild) Foto: ArndtLow - stock.adobe.com/batuhan toker

Vermutlich durch einen Briten wurde am Samstag in Rottweil ein brauner BMW beschädigt. Der Unfallfahrer hinterließ allerdings lediglich seine Handynummer.









Link kopiert



Am Samstag hat ein Unbekannter – vermutlich britischer Herkunft – lediglich seine Handynummer am beschädigten Auto hinterlassen. Der beschädigte braune BMW war in der Straße „Steinhäuslebühl“ am Fahrbahnrand geparkt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die Polizei in Rottweil sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie können sich unter der Nummer 0741/47 70 beim Polizeirevier Rottweil melden.