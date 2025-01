Unfallflucht in Oberndorf

1 Zu einem Parkunfall kam es am Dienstag in der Sägewerkstraße. Der Unfallfahrer ist flüchtig. (Symbolbild) Foto: New Africa - stock.adobe.com

Ergebnis eines Parkunfalls in der Oberndorfer Sägewerkstraße sind 1500 Euro und ein flüchtiger Verursacher.









Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro sind eines Unfalls, der sich am Dienstag, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz des „TEDI“-Marktes in der Sägewerkstraße ereignet hat.