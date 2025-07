Ein Überholmanöver zwang den Lkw-Fahrer in Meißenheim-Kürzell zum Ausweichen. Er kam dann von der Fahrbahn ab. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Ein Lastkraftwagen wurde am Freitagnachmittag auf der L 75 zwischen der Abfahrt - Panzerstraße und dem Baggersee Matschel auf der Gemarkung Meißenheim-Kürzell beschädigt.

Der Lkw befuhr laut einer Mitteilung der Polizei die Landstraße gegen 15.30 Uhr, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer beim Überholen in der Rechtskurve entgegen gekommen sein soll, weshalb der Lkw-Fahrer ausweichen musste und dabei von der Fahrbahn abkam.

Der Unbekannte soll sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. An der Sattelzugmaschine sowie dem Sattelauflieger soll ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstanden sein, so die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, welche die Situation beobachtet haben und Hinweise zu dem verantwortlichen Autofahrer geben können, werden gebeten sich mit den Beamten unter Telefon 07821/ 27 70 in Verbindung zu setzen.