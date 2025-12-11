Unfallflucht in Haslach: Polizei sucht Zeugen

1 Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Tatort. Foto: Pleul Nach einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Straße „Im Spießacker“ sind die Beamten der Polizei Haslach auf der Suche nach dem Verantwortlichen.







Die Polizei sucht den Verantwortlichen einer Unfallflucht. Diese ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Straße „Im Spießacker“ am vergangenen Samstag. Der unbekannte Autofahrer soll am 6. Dezember zwischen 14.30 und 15 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen grauen Hyundai Bayon derart beschädigt haben, dass dessen Besitzer nun auf einem Schaden von rund 1500 Euro sitzen blieb. Der Verursacher suchte nach dem Unfall das Weite. Zeugen, die Hinweise zu dem Verantwortlichen geben können, sollen sich unter Telefon 07832/ 9 97 59 20 an die Polizei in Haslach.