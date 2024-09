Unfallflucht in Dunningen

Ein unbekannter Autofahrer hat laut Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 15. August gegen 8 Uhr und Sonntag, 1. September, gegen 19.30 Uhr, Sachschaden an einem Garagentor in der Straße „Roßwasen“ in Dunningen verursacht.