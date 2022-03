Unfallflucht in Dietingen

1 Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Foto: © pattilabelle – stock.adobe.com

Möbelpacker haben in Dietingen eine Unfallflucht beobachtet und den entscheidenden Hinweis gegeben.















Link kopiert

Dietingen - Zwei aufmerksame Mitarbeiter einer Möbelfirma, die in der Straße "Hinter dem See" gerade eine Wohnung einrichteten, haben am Mittwochmorgen zufällig beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Auto gegen ein geparktes Motorrad stieß und dieses umwarf.

Halterin anhand Autokennzeichens ausfindig gemacht

Danach fuhr die Unfallverursacherin weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem dreirädrigen Piaggio-Roller zu kümmern, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Sie meldeten den Vorfall der Wohnungsbesitzerin, die dann die Polizei informierte. Anhand des abgelesenen Autokennzeichens konnte diese schnell die Halterin ausfindig machen. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht.