Bei einem Unfall in Baiersbronn ist am Freitag die Fahrerin eines Kleinkraftrades gestürzt. Offenbar hatte der Fahrer eines grauen VW sie geschnitten.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 9 Uhr auf dem Uferweg zwischen Baiersbronn und Friedrichstal unterwegs. An einer Engstelle kam ihr ein grauer VW, vermutlich ein Caddy entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Frau in den Straßengraben aus. Dabei stürzte sie. Sie blieb unverletzt.

Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Am Kleinkraftrad enstand Sachschaden von 500 Euro. Hinweise auf den Fahrer des VW unter Telefon 07441/5360 an das Polizeirevier in Freudenstadt.