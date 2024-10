1 Das Polizeirevier Oberndorf bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolfoto) Foto: VRD - stock.adobe.com

Die L 424 zwischen Epfendorf und Altoberndorf ist am Samstag Ort einer Unfallflucht geworden.









Link kopiert



Gegen 3.30 Uhr kam einem 46-Jährigen in seinem Skoda ein unbekannter Autofahrer aus Richtung Talhausen entgegen. Dieser fuhr jedoch so weit in der Mitte der Straße, dass der Skoda-Fahrer nach rechts ausweichen musste. Dabei stieß er gegen die rechte Leitplanke.