Anzeige Berufs- und Ausbildungsmesse in St. Georgen stellt sich neu auf

In zehnminütigen Vorträgen stellen in diesem Jahr über 30 teilnehmende Firmen, (Hoch-)Schulen und Berufsverbände den Besuchern der BAM vielseitige berufliche Chancen in St. Georgen und in der Region vor. Auch Berufsberaterinnen der Agentur für Arbeit sind vor Ort und helfen bei den Bewerbungsunterlagen.