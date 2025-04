Unfallchirurgie in Freudenstadt: Neue Chefärztin ist Expertin für Schwerverletzte

Eine erfahrene Ärztin zieht es von Nordrhein-Westfalen in den Schwarzwald: Susanne Atug übernimmt am 1. Mai 2025 die Position der Chefärztin der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie im Klinikum Freudenstadt.

„Mit Frau Atug gewinnen wir eine äußerst qualifizierte und erfahrene Spezialistin für das Klinikum Freudenstadt. Frau Atug bringt beste Voraussetzungen mit, um unsere Klinik für Orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln und in diesen herausfordernden gesundheitspolitischen Zeiten die Segel entsprechend auszurichten“, freut sich Landrat Klaus Michael Rückert nach der Vertragsunterzeichnung der neuen Chefärztin.

Dass dem so sei, würden die unterschiedlichen beruflichen Stationen der 54-jährigen Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie spezielle Unfallchirurgie zeigen.

Die beruflichen Stationen Susanne Atug stammt aus dem nordrhein-westfälischen Wipperfürth. „Nach dem Medizinstudium in Köln hat sich Susanne Atug im Laufe der Jahre einen hervorragenden Ruf als Ärztin erarbeitet“, heißt es am Dienstag in der Pressemitteilung der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF).

Vorher Chefärztin in Schwelm und Bitburg

Zuletzt war sie Chefärztin der Unfallchirurgie im Helios Klinikum Schwelm sowie Chefärztin der Orthopädie und Unfallchirurgie im Marienhausklinikum Eifel in Bitburg. „Zuvor hatte sie mehrere leitende Positionen inne, unter anderem als Oberärztin im Johanna Etienne Krankenhaus Neuss unter Chefarzt Jörg Jerosch, der in Fachkreisen große Anerkennung genoss“, informiert die KLF.

Atug hat die Befugnis zur Weiterbildung Atug besitze die Weiterbildungsbefugnis in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Spezielle Unfallchirurgie. „Zudem ist sie für den gemeinsamen Weiterbildungsbereich des Common Trunk anerkannt, was die zweijährige gemeinsame Basisweiterbildung, die sowohl für angehende Fachärzte der Unfallchirurgie als auch der Orthopädie verpflichtend ist und grundlegende chirurgische Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt.

Als ATLS-Instruktorin (Advanced Trauma Life Support) ist sie zudem berechtigt, Ärzte für die Versorgung Schwerverletzter auszubilden.“

Spezielle Ausbildung für Terror- und Katastrophenlagen Zudem habe Atug eine spezielle Ausbildung für Terror and Disaster Surgical Care kurz TDSC, bei der die medizinische Versorgung einer großen Anzahl verletzter Personen im Vordergrund steht. Einen wesentlichen Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet die Endoprothetik und die Schwerverletztenversorgung.

„Umfassendes Fachwissen“

„Wir sind überzeugt, dass Frau Atug eine großartige Bereicherung für unser Führungsteam darstellt. Mit ihrem Engagement und ihrem umfassenden Fachwissen wird sie einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, die bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherzustellen.“ sagt Monique Bliesener, Geschäftsführerin der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH.

So kommentiert Atug ihre neue Aufgabe „Für mich steht eine qualitativ hochwertige und empathische Behandlung der Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Ich freue mich darauf, mein Fachwissen gepaart mit meinem großen Leistungswillen in Freudenstadt einzubringen und gemeinsam mit einem engagierten und motivierten Team die Abteilung in die Zukunft zu steuern“, sagt Susanne Atug.

„Das Klinikum Freudenstadt bietet ein exzellentes Umfeld für innovative orthopädische und unfallchirurgische Behandlungen“, ergänzt die neue Chefärztin. Doch die Medizinerin blickt nicht nur mit Vorfreude auf ihre neue berufliche Aufgabe, sondern auch auf die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und kulinarischen Angebote, die der Landkreis Freudenstadt zu bieten hat.