Unfallbilanz 2025: Gegen den Trend – Deutlich mehr Verkehrstote im Zollernalbkreis

Bei der Verkehrsunfallbilanz 2025 schwimmt der Zollernalbkreis gegen den Strom: Hier ist die Zahl der Verkehrstoten deutlich gestiegen.
Im Raum Haigerloch erinnert man sich noch mit Schrecken an den 8. März 2025. An jenem Samstagmorgen waren auf der B 463 zwischen Haigerloch und der Abfahrt nach Gruol drei Menschen ums Leben gekommen. Ursache des fatalen Zusammenstoßes war Ermittlungen der Polizei zufolge das fahrlässige Überholmanöver eines 32-jährigen Mustang-Fahrers. Auf der Gegenspur kollidierte er mit einem Ford Tourneo, dessen Fahrer und zwei Mitfahrer den Aufprall nicht überlebten. Zwei weitere Insassen des Lieferwagens, der Mustang-Fahrer und sein Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wartet noch auf seinen Prozess wegen fahrlässiger Tötung.