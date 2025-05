1 Schwerer Unfall auf der A8 im Kreis Esslingen. Foto: SDMG

Ein 20-Jähriger und ein 28-Jähriger liefern sich mit ihren Mercedes ein Autorennen auf der A8. Es kommt zum Unfall. Einer der beiden muss ins Krankenhaus. Der Schaden ist immens.









Auf der A8 in Richtung München haben sich zwei junge Männer in der Nacht zu Dienstag ein Autorennen geliefert und so einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei waren dabei ein 20-Jähriger und ein 28-Jähriger mit ihren Mercedes beteiligt.