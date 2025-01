Unfall zwischen VS und Tuningen: Totalschaden an Porsche – trotz Ausweichmanövers

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Samstag um 1.45 Uhr auf der B 523 bei Tuningen gekommen. Ein 53 Jahre alter VW-Fahrer verließ die A 81 an der Anschlussstelle Tuningen und wollte dort nach links auf die B 523, Richtung Tuttlingen, abbiegen.

Hierbei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines von Villingen-Schwenningen in Richtung Tuttlingen fahrenden 27 Jahre alten Porschefahrers. Dieser versuchte noch durch ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß zu verhindern. Es kam dennoch zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dadurch verlor der Porschefahrer die Kontrolle über sein Auto.

Lesen Sie auch

Er kam laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam in einem angrenzenden Wald zum Stehen. Am Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 80 000 Euro. Der Porsche musste mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Am VW Golf des 53-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 EUR.

Beide Fahrer unverletzt

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr aus Tuningen war mit drei Einsatzfahrzeugen und 16 Feuerwehrkräften an die Einsatzörtlichkeit ausgerückt, da aufgrund der Erstmeldung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Personen im Fahrzeug eingeklemmt sind, teilt die Polizei mit. Beamte des Polizeireviers Schwenningen haben die Unfallermittlungen vor Ort übernommen.