1 Im Nebel hatte der Autofahrer die Kontrolle verloren. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein Golf-Fahrer ist Freitagnacht im Nebel von der Straße zwischen Glatt und Sulz abgekommen.









Kurz vor Mitternacht war der 18-jährige Fahrer auf der Kreisstraße 5512 von Glatt in Richtung Sulz unterwegs. In einer Rechtskurve war er in Nebel geraten und kam dann mit dem Golf von der Straße ab.