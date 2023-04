Einsatz am Ostermontag

1 Zwei Verletzte hat es bei einem Unfall zwischen Geislingen und Rosenfeld am Ostermontag gegeben. Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz. Foto: Visel

Bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag des Ostermontags sind auf der L 415 zwischen Rosenfeld und Geislingen nach ersten Angaben der Polizei zwei Personen verletzt worden.









Am späten Nachmittag am Ostermontag ist es auf der L 415 zwischen Rosenfeld und Geislingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den zwei Fahrzeuge verwickelt waren.

Nach ersten Angaben der Polizei sind dabei zwei Personen verletzt worden. Zuerst hatte es geheißen, dass eine Person in einem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit werden müsse. Dies aber stimmte nicht.

Der Schaden an den Unfallautos war zunächst nicht bekannt. Foto: Visel

Die Feuerwehr Rosenfeld war unter Einsatzleitung von Edgar Bukenberg mit vier Fahrzeugen und rund 30 Mann an den Unfallort geeilt. Personen waren jedoch nicht eingeklemmt. Die Polizei sprach von zwei verletzten Personen. Über die Schwere ihrer Verletzungen, deren Personalien sowie über die Höhe des Schadens an den beiden Fahrzeugen, einem Opel Corsa und einem Mercedes gab es zunächst keine Angaben.

Beide Autos in Richtung Geislingen unterwegsw

Beide Fahrzeuge, so die Polizei, seien von Rosenfeld in Richtung Geislingen unterwegs gewesen. Außer den Fahrern habe sich niemand in den Autos befunden. Auch über die genaue Ursache des Unfalls war zunächst nichts bekannt.

Straße für Verkehr gesperrt

Die L 415 war an der Unfallstelle zur Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt, Autofahrer mussten dort umkehren. Am Ostermontag hielt sich der Verkehr auf dieser Strecke allerdings in Grenzen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.