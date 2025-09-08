Unfall zwischen Gutach und Elzach: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

1 Die L107 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Foto: Puchner chwer verunglückt ist am Sonntagnachmittag auf der L107 zwischen Elzach und Gutach ein 53-jähriger Motorradfahrer.







Schwer verunglückt ist am Sonntagnachmittag auf der L107 zwischen Elzach und Gutach ein 53-jähriger Motorradfahrer. Wie die Polizei berichtet, war er auf der Landstraße von Oberprechtal kommend talwärts in Richtung Gutach unterwegs, als er ineiner Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dortkollidierte er mit zwei entgegenkommenden Kleinkrafträdern. Die 23- und 24-jährigen Fahrer wurden leicht verletzt, Rettungswägen brachten sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die L 107 musste während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 20 000 Euro.