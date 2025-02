Unfall zwischen Calmbach und Höfen: Erst in die Leitplanke, dann in den Graben

Erst gegen die Leitplanke dann in den Graben auf der Gegenseite ging es am Donnerstagabend für einen Autofahrer auf der B 294 zwischen Calmbach und Höfen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend erneut in der Buchenkurve auf der Bundesstraße 294 zwischen Calmbach und Höfen. „Gestern Abend um 19.59 Uhr“ sei bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass ein Auto „wegen leicht rutschiger Fahrbahn“ von der Straße abgekommen sei, sagt Banu Kalay von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Fahrer eines silbernen Autos sei auf der B 294 von Calmbach nach Höfen unterwegs gewesen und in der scharfen Kurve „alleinbeteiligt“ aus bislang unbekannter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn gekommen und dann über den Grünstreifen in die Leitplanke gefahren. Von dort sei er dann zurückgeprallt und auf der gegenüberliegenden Seite in den Graben gefahren und dort zum Stehen gekommen.

Lesen Sie auch

Keine Verletzten

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursachen laufen noch, so Kalay weiter. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert, Verletzte gab es bei dem Unfall keine. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5000 Euro, die Schäden am Grünstreifen und der Leitplanke sind nach Polizeiangaben noch nicht beziffert.

Der Fahrer wurde von der Polizei angewiesen, das Fahrzeug zu entfernen. Dies war aber bis zum späten Freitagmorgen noch nicht geschehen.