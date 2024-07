Ein 39-jähriger Mercedesfahrer will ein abbiegendes Auto überholen. Dabei kollidieren die Autos.

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5522 am Freitag, gegen 17.30 Uhr, ist ein Blechschaden in Höhe von mehr als 10 000 Euro entstanden.

Abbiegevorgang nicht erkannt

Ein 52-jähriger Fahrer eines VW Caddy war auf der K 5522 zwischen Bösingen und Beffendorf unterwegs und bog, nachdem er dies rechtzeitig angezeigt und seine Geschwindigkeit verringert hatte, nach links auf einen Hof ab. Eine dahinter fahrende Zeugin verlangsamte ebenfalls ihren Wagen.

Lesen Sie auch

Ein nachfolgender 39-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation nicht und überholte die beiden Autos. Beim Abbiegen kam es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Mercedes.

Mercedes schleudert gegen Zaun

Der Mercedes schleuderte anschließend noch gegen einen Zaun. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Am Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Schaden am VW und dem Zaun wird von der Polizei auf ungefähr 7000 Euro und 250 Euro geschätzt.