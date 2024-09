Unfall: Zwei deutsche Teenager bei Unfall in Toskana getötet

1 Unter den Todesopfern sind nach dpa-Informationen zwei Schülerinnen aus NRW. (Foto: Archiv) Foto: Christoph Sator/dpa

In der Toskana-Gemeinde Lido di Camaiore rast ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern. Unter den Todesopfern sollen zwei Schülerinnen aus Nordrhein-Westfalen sein.









Lucca - Bei einem Verkehrsunfall in der Toskana sind zwei junge deutsche Frauen ums Leben gekommen. Die beiden Teenager - Jahrgang 2005 und 2006 - wurden in der Gemeinde Lido di Camaiore am Mittelmeer von einem Auto erfasst, das aus zunächst ungeklärten Gründen in eine Gruppe von Fußgängern fuhr, wie die Gemeinde mitteilte. Nach ersten Angaben der italienischen Polizei hatte die Autofahrerin, eine 44 Jahre alte Frau, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Nach dpa-Informationen kommen die beiden Todesopfer aus einer Schule in Nordrhein-Westfalen.