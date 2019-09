Unfall wirft Frage auf Darf mein Kind mit aufs Motorrad?

Gesetzlich gibt es keine Grundlage, die Kinder als Motorradmitfahrer verbietet, erklärt ein Sprecher der Polizei. Die Straßenverkehrsordnung macht für Zweirad-Mitfahrer lediglich die Vorgabe, dass ein Helm getragen werden muss und dass für den Beifahrer ein Sitz sowie Fußrasten vorhanden sein müssen. Anforderungen an den Mitfahrer selbst gibt es nicht - weder an das Alter, noch an die Größe. Wie ein weiterer Sprecher der Polizei im Gespräch berichtet, habe es bislang auch keinen Anlass gegeben, entsprechende Vorgaben zu machen. Die Eigenverantwortung der Menschen erscheine in Bezug hierauf bisher groß genug - wer ein Kind auf dem Motorrad mitnehme, fahre automatisch vorsichtiger. Gleiches gelte ebenfalls für Quadfahrer.

Lediglich für Fahrräder gelten andere gesetzliche Regeln: Wer jemanden auf dem Fahrrad mitnehmen möchte, muss selbst mindestens 16 Jahre alt sein. Ein Kind, das auf einem Gepäckträger-Sitz mitgenommen wird, darf außerdem höchstens sieben Jahre alt sein. Zudem muss sichergestellt sein, dass das Kind seine Füße nicht in die Speichen bekommen kann.